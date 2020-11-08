Это сладкое слово – СВОБОДА!

БАКУ /Trend/ - Фильм под этим названием вышел на экраны в самом начале 70-х. Будучи семилетним ребенком, я, безусловно, не могла понять, о чем картина, но название ошеломило и врезалось в память навсегда. Стало вдруг отчетливо ясно, СВОБОДА – это, то святое, что терять никак нельзя!

Столько лет прошло, даже не верится… И сегодня, когда моя Родина переживает колоссальные по своей значимости исторические события, которыми фактически живет весь народ, когда денно и нощно все мы, находящиеся по ту линию фронта и смерти, ждем вестей об очередных разгромах врага, молимся за жизни наших солдат, - как никогда остро понимаем всю глубину этих слов!

Я просматриваю фотографии наших ребят с передовой… Их так много, этих фотографий, но эта, что вы видите сейчас перед собой, она особенная… Согласны? Смотрю неотрывно, слезы вперемешку с мыслями. Они, эти мысли, не отпускают ни на миг – боже мой, наши мальчики, как же мы любим вас, как мы хотим обнять вас, каждого из вас, как ждем вас живыми и невредимыми! Пусть Бог убережет, пусть судьба будет благосклонна к вам, если бы только знали, как мы вам благодарны… Вы это чувствуете там?

Там, где с утра до утра разрываются снаряды, молнией проносятся ракеты, кровь льется рекой, где подлый враг совсем рядом… Вы своим геройством и отвагой, своей самоотверженностью и патриотизмом, вы возвращаете нам СВОБОДУ! Она уже здесь, пришла, витает в воздухе, мы ее держим высоко над головами в руках вместе с нашим самым красивым в мире флагом, мы водружаем ее и укрепляем, мы ее не отдадим больше! Мы кричим: Карабах – Азербайджан! И все нас слышат. Уже… Уже слышат и слушают, удивляются и гордятся, поздравляют и желают! Нам стали желать ПОБЕДЫ! СВОБОДЫ! И МИРА!

Сегодня воистину счастливый день! Мы так долго ждали его, и он пришел. Он, этот день, пришел, и с экрана телевизора сообщил - Шуша освобождена, Шуша - Азербайджан! Подумалось, есть ли такой народ, который бы от мала до велика так доверял, гордился и безмерно уважал своего ЛИДЕРА, как это сегодня происходит у нас в стране?

Когда только начались эти военные события, подруга, беженка из Физули, поделилась: "Если я попаду к себе домой, если мы, физулинцы, попадем к себе домой, мы нашего Президента будем на руках носить…". Другая, из Агдама, предложила – как было бы хорошо ему памятник воздвигнуть…

Думаю, все так и будет. И на руках носить будем, и хороводы водить будем, и новые учебники истории напишем, и будем отличниками теперь- в учебе, труде, отношениях… Все это не за горами. Все это уже рядом…

Разрешите признаться?… Знаете, в детстве очень мечтала о брате, и даже уже будучи очень взрослой, я, любитель помечтать, представляла, чем бы могла порадовать брата своего, если бы он у меня был, и как ко мне относился бы он, если б я у него была? Сегодня, я знаю наверняка – и не было бы лучше БРАТА. Потому что он доказал, какое же это сладкое слово – СВОБОДА!

Джамиля Оджагова