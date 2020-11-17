В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Президент Исламского центра Аргентинской Республики Анибал Бачир Бакир и генеральный секретарь Исламского центра Аргентинской Республики Гусейн Ажжар направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Исламский центр Аргентинской Республики от имени исламской общины нашей страны с чувством гордости поздравляет с этой великой Победой Ваш народ, добившийся возвращения исторических территорий Азербайджана, в том числе города Шуша, символа Нагорного Карабаха, в котором за 30 лет оккупации были разрушены различные мечети.

Мы также просим Всемогущего и Милосердного Аллаха упокоить души азербайджанских шехидов, уменьшить боль и страдания их близких.

Да хранит Аллах Ваше превосходительство и дарует азербайджанскому народу мир, спокойствие, счастливое и благополучное будущее!

Мы молимся за то, чтобы Всемогущий и Милосердный Аллах даровал Вам самые яркие достижения в Вашей патриотической деятельности.

Пользуясь случаем, свидетельствуем Вашему превосходительству высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.

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9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, почетный президент Турецкого общества истории науки, член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

С чувством большой гордости и радости мы наблюдаем за завершением благодаря блестящей победе Вашего правительства и Азербайджанской армии под Вашим мудрым руководством и Верховным главнокомандованием продолжающейся около 30 лет оккупации армянами азербайджанских территорий, сопровождающейся нарушениями прав человека и норм международного права.

Будучи членом Международного центра Низами Гянджеви и ранее, когда занимал должность 9-го генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС), я всегда наблюдал за событиями, происходящими в Карабахе. Всегда верил, что наступит день, когда азербайджанский народ освободит родные земли от оккупации. Этот день уже настал.

Я искренне верю, что эта победа и успех, завоеванные Вами с освобождением Ваших оккупированных земель, станут примером в решении других аналогичных проблем, существующих в мусульманском мире.

Я горжусь, что Международный центр Низами Гянджеви играет важную роль в пропаганде правого дела Азербайджана на международных форумах.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее уважение и почтение", - говорится в поздравительном письме.