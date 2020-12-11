БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в оборот будут введены облигации "Карабах".

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по экономической промышленности, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в правительстве Азербайджана идет подготовка к созданию нового механизма, который будет связан с введением в оборот облигаций "Карабах".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)