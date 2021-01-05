Назван размер средств, поступивших в Фонд помощи азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана назвало размер средств, поступивших в Фонд помощи азербайджанской армии.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, на пятое января текущего года в Фонде помощи азербайджанской армии собраны средства в размере 211 920 320,58 манатов, 11 176 390,65 долларов США, 183 484,92 евро, 593 924,33 турецких лир, 1 844,72 фунтов стерлингов и 5 398 550,00 рублей.

Отметим, что Фонд помощи азербайджанской армии создан Указом Президента Азербайджана от восьмого декабря 2020 года № 1204.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)