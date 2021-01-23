Армянский вандализм не имеет предела – видеорепортаж Trend TV из разграбленного Зангилана

БАКУ /Trend/ - Зангиланский район расположен на юго-востоке Малого Кавказа, на левом берегу реки Аракс. Район на западе и северо-западе граничит с Арменией, на юге и юго-востоке – с Ираном. Жители Зангилана на протяжении всей истории подвергались нападениям иноземных захватчиков. Когда 28 лет назад армяне взяли район в окружение, зангиланцы смогли спастись, перейдя через реку Аракс в соседний Иран.

Как передает в субботу Trend, победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего одержала историческую победу, за три дня освободив от оккупации все населенные пункты района начиная с 20 октября 2020 года.

Оккупированный армянскими вооруженными силами в 1993 году Зангиланский район был освобожден спустя 27 лет в результате контрнаступательной операции азербайджанской армии. Зангиланцы, изгнанные долгие годы назад с земли своих предков, скоро вернутся на Родину.

Следует особо отметить, что все населенные пункты района, долгое время находившиеся под оккупацией врага, были разграблены, разрушены или сожжены. Деревья были вырублены и вывезены в Армению, сады полностью уничтожены. В Зангилане, где раньше проживало 18 000 человек, не осталось ни единой постройки. Были похищены ценные экспонаты расположенного в районном центре историко - этнографического музея.

Вандализм армян этим не ограничился. Они даже не удержались от снесения мечети в районном центре, которая датируется XVII-XVIII веками. Согласно предположениям, мечеть была построена в эпоху Сефевидов.

За годы оккупации были разграблены не только исторические памятники, но и могилы. После того как армяне сняли и увезли надгробия, они нацелились на прах усопших, даже вырвали у них золотые зубы.

Отметим, что Зангиланский район, площадь которого составляет 707 квадратных километров, создан в 1930 году. В него входят один город, шесть поселков, 78 сел. Зангиланский район был оккупирован Арменией 29 октября 1993 года. В период оккупации армянами были разграблены десятки национальных и историко-религиозных памятников, разрушены все населенные пункты и даже сельские кладбища.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)