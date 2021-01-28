Трехсторонняя рабочая группа по Карабаху обсудит вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе
БАКУ/Trend/ - Трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху обсудит 30 января вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает Trend.
Оверчук затруднился ответить, как часто будут проходить встречи на уровне вице-премьеров, всегда ли они будут проходить в Москве. "Пока ничего нельзя сказать, мы встречаемся в первый раз. Как пойдет, так пойдет", - добавил зампред правительства РФ.
Как сообщали ранее в пресс-службе Оверчука, заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе состоится 30 января в Москве.
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