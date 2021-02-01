В Фонде помощи азербайджанской армии собрано свыше 212 млн манатов

Политика 1 февраля 2021 16:13 (UTC+04:00)
В Фонде помощи азербайджанской армии собрано свыше 212 млн манатов

БАКУ / Trend/ - На 1 февраля текущего года в Фонде помощи азербайджанской армии собраны средства в размере 212.156.968,42 манатов, 11.176.390,65 долларов США, 183.484,92 евро, 593.924,33 турецких лир, 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

Фонд помощи азербайджанской армии создан указом Президента Азербайджана №1204 от 8 декабря 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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