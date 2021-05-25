Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские подразделения не вели прицельный огонь по противнику.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Подчеркивается, что минобороны Армении в очередной раз распространило не соответствующую действительности информацию о якобы имевшем место обстреле подразделениями Вооруженных сил Азербайджана из Кельбаджарского района армянских позиций в населенном пункте Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении на армяно-азербайджанской границе.

"Днем 25 мая семь грузовиков с личным составом вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы. В результате принятых нашими подразделениями упреждающих мер передвижение противника было пресечено.

Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику.

Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая.

Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Сообщаем, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по данному вопросу", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)