Ожидается проведение совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана – министр

БАКУ /Trend/ - В сентябре ожидаются совместные учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Учения пройдут в Азербайджане.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, сообщает в субботу Trend.

«Соответствующее решение уже принято. Ожидается, что в сентябре азербайджанские, турецкие и пакистанские спецподразделения проведут учения в Азербайджане. Ведется подготовка. Некоторые группы экспертов уже находятся в Азербайджане, осматривают полигоны. Они высоко оценивают нашу подготовку», - сказал министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)