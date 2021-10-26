В Международном антитеррористическом учебном центре СГБ Азербайджана проходит курс «Национальная безопасность» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Международном антитеррористическом учебном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 25 октября состоялась церемония открытия курса на тему «Национальная безопасность», сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

Курс организован при содействии Службы секретаря Совета безопасности Азербайджана.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев, руководящие сотрудники государственных органов и представитель генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции.

В рамках курса «Национальная безопасность», который продолжится до 29 октября, запланированы выступления 54 представителей 32 государственных органов с лекциями по различным аспектам национальной безопасности, практические занятия и панельные обсуждения.