Президент Ильхам Алиев: Сегодня я могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью

БАКУ /Trend/ - Сегодня я могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) .