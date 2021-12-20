Омбудсмен Азербайджана провела миссию по расследованию фактов на кладбищах освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева организовала очередную миссию по расследованию фактов в связи с кладбищами, разрушенными Арменией во время оккупации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

"Основной целью миссии является мониторинг случаев разрушения Арменией могил азербайджанцев на азербайджанских территориях, которые 30 лет находились под оккупацией, установить существующие правонарушения и донести их до внимания международного сообщества. Первую миссию по оценке фактов омбудсмен Сабина Алиева провела на кладбищах в освобожденном городе Физули и селах Гараханбейли, Дедели и Кюрдляр этого района. Мониторинги выявили массовое разрушение кладбищ. Следующая миссия была продолжена в Зангиланском районе. Осмотрены кладбища в селах Мамедбейли и Агалы, собраны доказательства. В ходе расследования было установлено, что наряду с разрушением могил во время оккупации Арменией территории, были заминированы кладбища. На основании собранных материалов будет составлен отчет, который представят международным организациям по правам человека", - говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)