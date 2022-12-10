Азербайджанские специалисты начинают мониторинг незаконной добычи металлов армянами в зоне ответственности миротворцев

БАКУ /Trend/ - По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» начинает предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на совместное заявление министерства экономики и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Планируются инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.