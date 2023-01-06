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Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)

Политика Материалы 6 января 2023 09:15 (UTC +04:00)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - Мирная акция протеста азербайджанских НПО на Лачинской дороге продолжается.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в пятницу что участники акции поднимают плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Напомним, что акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже двадцать шестой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
Продолжается мирная акция протеста на Лачинской дороге (ФОТО)
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