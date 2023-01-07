Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк про лесной пожар

БАКУ/Trend/ - Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк касательно лесного пожара в селе на границе с Азербайджаном.

С появлением информации МЧС о пожаре традиционно армянская сторона свалила все на Азербайджан, заявив, что якобы это произошло в результате «преднамеренных действий азербайджанских военных».

Но вскоре минобороны Армении поспешило опровергнуть ложную информацию.

«Распространенная в СМИ информация о том, что возгорание на горе в районе приграничного села

было совершено Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности»,- сказали в ведомстве, тем самым разоблачив сфабрикованную дезинформацию.