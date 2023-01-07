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Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк про лесной пожар

Политика Материалы 7 января 2023 00:13 (UTC +04:00)
Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк про лесной пожар

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БАКУ/Trend/ - Армянская сторона разоблачила свой собственный фейк касательно лесного пожара в селе на границе с Азербайджаном.

С появлением информации МЧС о пожаре традиционно армянская сторона свалила все на Азербайджан, заявив, что якобы это произошло в результате «преднамеренных действий азербайджанских военных».

Но вскоре минобороны Армении поспешило опровергнуть ложную информацию.

«Распространенная в СМИ информация о том, что возгорание на горе в районе приграничного села
было совершено Вооруженными силами Азербайджана, не соответствует действительности»,- сказали в ведомстве, тем самым разоблачив сфабрикованную дезинформацию.

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