Разминированы более 77 тыс. га территорий Азербайджана - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - На сегодня разминированы 77 890 гектаров территорий Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов во время брифинга для представителей дипломатического корпуса в связи с гуманитарной деятельностью по разминированию.

"Было обезврежено около 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. После войны жертвами мин стали 292 человека. Более 200 из них получили различные телесные повреждения. С 1991 года по настоящее время в Азербайджане от разрыва мин погибли 3 377 человек, в том числе 38 детей и женщин", - сказал Сулейманов.

Отметим, что 28 апреля 2023 года Агентством Азербайджана по разминированию проводится брифинг для представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.