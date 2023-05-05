Гейдар Алиев зарекомендовал себя как международный лидер - экс-координатор США по энергетической дипломатии

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев зарекомендовал себя как международный лидер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе панельной дискуссии, проводимой в рамках международной конференции "Приоритеты внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева", организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Академией государственного управления при Президенте Азербайджана, бывший координатор США по энергетической дипломатии в Евразии, экс-посол Стивен Манн.

Манн отметил, что после его назначения на пост координатора по энергетической дипломатии в Евразии, он стал ближе знакомиться с нефтегазовой сферой Азербайджана.

"Азербайджан совместно с Грузией и Турцией начал работу над новым экспортным маршрутом. Вы можете расписать на бумаге проект любого трубопровода. Но у банков должна быть полная уверенность, чтобы они приступили к финансированию его строительства. После Баку-Тбилиси-Джейхан мы увидели реализацию Южно-Кавказского газопровода. И, возвращаясь к эпохе Гейдара Алиева, отмечу, что для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов важна правильная среда",- сказал он.

Манн подчеркнул, что решительность и интеллект Гейдара Алиева, его геополитическая грамотность, правильный подбор инвесторов достойны восхищения. "Контракт века" заслуживает самых высоких оценок.