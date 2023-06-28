У Армении нет оснований делать заявления относительно суверенной территории Азербайджана - постпред при ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/- У Армении нет оснований делать заявления относительно суверенной территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в заявлении заместителя постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций Тофига Мусаева на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи на тему «Ответственность за защиту и предотвращение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности».

«Так называемый "Нагорный Карабах", на который упорно ссылается Армения, давно перестал существовать как административно-территориальная единица. Эта территория, которая почти три десятилетия находилась под незаконной оккупацией Армении, является составной частью Азербайджана. Юридическое название этой территории - Карабахский экономический район. Армения должна запомнить это название и никогда его не забывать.

У Армении нет ни юридических, ни политических, ни моральных оснований делать какие-либо заявления или комментарии относительно суверенной территории Азербайджана или вопросов, входящих в исключительные права, компетенцию и обязанности Азербайджана. Вместо этого Армения должна серьезно позаботиться о своих международных обязательствах и строго соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и международное право»,- говорится в заявлении.