Сенаторы Франции до сих пор не хотят отказываться от неоколониального мышления – Джейхун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Сенаторы Франции до сих пор не хотят отказываться от неоколониального мышления.

Об этом сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

По его словам, об этом свидетельствует обращение французских сенаторов к президенту страны с соответствующим письмом.

Мамедов отметил, что африканские страны больше не желают мириться с колониальной политикой Франции и выражают свой протест.

"Один из важнейших вопросов здесь связан с деятельностью президента Франции Макрона. Письмо сенаторов Макрону указывает на то, что при нем внешняя политика Франции переживает период своего наибольшего упадка. Ни одна африканская страна больше не уважает Макрона, не считается с ним и выражает свой протест Франции, так как это государство, проводящее колониальную политику, которое долгое время попирает права народов Африки и грабит их богатства. Несмотря на все это, французские сенаторы все еще не хотят терять своего влияния, все еще ясно показывают, что они не собираются отказываться от этого. Это свидетельствует о том, что они не хотят отказываться от неоколониального мышления, живут этим желанием, не понимая, что это больше невозможно. Африканские народы уже по-другому подходят к этим вопросам, и Франции следовало бы извиниться перед этими народами", - сказал депутат.

Он добавил, что сегодня Франция пытается создать противостояние и в регионе Южного Кавказа, однако ей не удастся чего-либо добиться в регионе.

Отметим, что соответствующее письмо в адрес Макрона было подготовлено тремя французскими сенаторами - Роджером Каручи, заместителем председателя Сената по международным связям, Брюно Ретайо, руководителем фракции "Республиканцы" в Сенате, председателем сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон. Письмо подписали 94 члена парламента.