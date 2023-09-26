В Ханкенди отправлен очередной гуманитарный конвой (ФОТО/ВИДЕО)

АГДАМ/Trend/ - Очередной конвой с гуманитарной помощью отправлен 26 сентября в Ханкенди.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, 4 грузовика доставят в пункт назначения 40 тонн муки, средства личной гигиены и постельные принадлежности. Кроме того, еще один автомобиль скорой медицинской помощи везет медикаменты для пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции близ Ханкенди.

Гуманитарная помощь отправлена в Ханкенди по дороге Агдам–Аскеран–Ханкенди.

Напомним, что 25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.