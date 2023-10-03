Саакашвили приветствует арест Варданяна: Это борьба добра со злом

БАКУ /Trend/ - Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили приветствует арест Рубена Варданяна.

«Прямо сейчас вокруг нас происходит конфликт добра и зла. Азербайджан арестовал Рубена Варданяна, активно поддерживавшего войну в Украине, а также так называемого «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, который развивал связи с т.н. Абхазией и Южной Осетией.



Сегодня вышеупомянутые оккупированные территории потеряли своих партнеров - ведь так называемый «арцах» ликвидирован», - написал Саакашвили в Х (твиттере).

Напомним, что 27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карлени Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении Рубена Варданяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.