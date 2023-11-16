Мы становимся свидетелями двойных стандартов Запада на Ближнем Востоке – Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мы становимся свидетелями двойных стандартов Запада в израильско-палестинском конфликте.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Baku TV сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель платформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

Он подчеркнул, что двойные стандарты Запада способствуют дальнейшему обострению конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Турция продемонстрировала более решительную позицию в палестинской проблеме, чем многие арабские государства.

Комментируя ход конфликта, Р.Хафизоглу отметил, что даже если Израиль победит ХАМАС, он не сможет прибрать к рукам власть в Газе.

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