Названы избирательные округа в Азербайджане с самой высокой и самой низкой явкой избирателей на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Обнародованы избирательные округа в Азербайджане, где сегодня наблюдалась самая высокая и самая низкая явка избирателей в связи с президентскими выборами.

Как сообщает Trend, по информации на 17:00, самая высокая явка избирателей наблюдалась в Бинагадинском третьем избирательном округе №10. В этом избирательном округе проголосовали 40 791 человек (77,97%).

По состоянию на 17:00, самая низкая явка избирателей наблюдалась в Низаминском втором избирательном округе №25. Здесь явка избирателей составила 44,74%.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК предоставит предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 19:00.

По состоянию на 17:00 проголосовали 4 миллиона 590 тысяч 75 избирателей.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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