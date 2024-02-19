Германия готова поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией - посол

БАКУ /Trend/ - Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в меру своих возможностей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в социальной сети X.

"Я подтвердил это во время переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без повторного применения силы",- говорится в публикации посла.

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