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Германия готова поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией - посол

Политика Материалы 19 февраля 2024 12:23 (UTC +04:00)
Германия готова поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией - посол

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Германия и Европа готовы поддержать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в меру своих возможностей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в социальной сети X.

"Я подтвердил это во время переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без повторного применения силы",- говорится в публикации посла.

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