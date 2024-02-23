Мощь Азербайджана и Турции продолжает расти - Юджель Карауз

БАКУ /Trend/ - Мощь Турции и Азербайджана продолжает расти.

Об этом сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

"Первый официальный визит Президент Ильхам Алиев после внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане, совершил в Турцию. Это уже стало традицией между двумя странами. Продолжение этой традиции является показателем важности, которую Президент Ильхам Алиев придает отношениям двух стран", - сказал Карауз.

Он отметил, что в рамках этого визита между двумя странами был подписан ряд документов. "Отношения Турции и Азербайджана динамично развиваются. В рамках визита были подписаны документы, обсужден ряд вопросов. Месседжи глав двух стран также очень важны, и в частности касательно Армении. Было подчеркнуто, что Армении следует внести свой вклад в мир и стабильность", - сказал Карауз.

Он также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев пригласил на предстоящий неофициальный саммит Организации тюркских государств также Президента Турецкой Республики Северного Кипра. "Мощь Турции и Азербайджана продолжает расти. Это развитие отношений между двумя странами также влияет на Организацию тюркских государств. Это единство означает мир и стабильность", - сказал Карауз.

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