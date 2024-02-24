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Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта

Политика Материалы 24 февраля 2024 16:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с национальным праздником страны.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие азербайджано-кувейтских межгосударственных отношений, углубление нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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