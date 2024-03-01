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Завершился рабочий визит премьер-министра Албании в Азербайджан

Политика Материалы 1 марта 2024 19:48 (UTC +04:00)
Завершился рабочий визит премьер-министра Албании в Азербайджан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 1 марта завершился рабочий визит премьер-министра Республики Албания Эди Рамы в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Эди Рамы был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Албании в аэропорту провожали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

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