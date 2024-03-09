Отравляющий Запад клоун - "основатель" исламофобской идеи снова в поисках крови

БАКУ /Trend/ - Прискорбно наблюдать за нелицеприятными процессами в обществах, позиционирующих себя "защитниками" гуманистических ценностей. И если эти процессы поддерживаются самим государством, то ни к чему хорошему это точно не приведет. По крайней мере, каждому известно, какие бедствия принес человечеству фашизм.

В цивилизованном мире не должно быть места шовинизму. Однако с каждым днем эта тенденция на Западе только нарастает.

Исламофобия сегодня составляет основную линию политики, проводимой французскими властями. Общеизвестно, что в этой стране в последние годы предоставляется трибуна ярым националистам, шовинистам. Если глава государства - шовинист, каковым является Эммануэль Макрон, то с этого и начинаются самые большие трагедии. А мишенью шовинистов, которым государство оказывает большую поддержку, стали мусульмане.

Складывается впечатление, что во Франции принижать мусульман, считать их гражданами "второго сорта" будто поддерживается законом. Реальность такова, что во Франции исламофобия стала обычным образом жизни. В этой ситуации, безусловно, наибольшую ответственность несет именно Эммануэль Макрон, стоящий во главе государства. Не исключено, что все это управляется из Елисейского дворца. Заявления Франции, шаги, свидетельствующие о двойных стандартах в отношении Азербайджана, и намерение вновь обострить ситуацию на Южном Кавказе являются результатом подобных негативных процессов.

Официальный Париж, который не принимает мер против грубых нарушений прав человека в самой Франции, где убивают активистов в ходе беспорядков, в законодательных структурах широко распространены взяточничество и коррупция, а случаи исламофобии и нападений на мусульман приняли широкий размах, не имеет морального права обвинять Азербайджан в якобы "нарушении" каких-либо принципов международного права, и Франции следовало бы понимать это.

Франции, вместо того, чтобы совать свой нос во внутренние дела других стран, хорошо было бы предпринять шаги по устранению не поддающихся счету негативных моментов в своей внутренней и внешней политике. Пока французские политики-шовинисты, занимающие важные посты, продолжают считать мигрантов из мусульманских стран "чуждыми элементами", о каком-то нормальном обществе и речи быть не может.

Ясно, что представители упомянутого государства, не стесняющиеся выступать с уничижительными и провокационными заявлениями в адрес мусульман, разжигают тем самым ненависть к исламу и мусульманам во французском обществе. За этой отвратительной пропагандой стоит президент Макрон. Именно из-за его провального управления Франция превратилась из "колыбели демократии" в страну, сеющую ненависть и насилие.

Подтверждением этому является постоянный рост числа преступлений против мусульман во Франции, ставшей "лидером" среди западных стран по количеству преступлений, совершенных против мусульман за последние 3 года. Другая проблема заключается в том, что французские суды считают своей главной "обязанностью" наказывать выходцев из арабских стран, независимо от того, виновны они или нет.

Мировое сообщество осознает резкое усиление исламофобии во Франции. Представители многих народов, которые принимают участие в проводимой в эти дни в Баку международной конференции по исламофобии, в своих заявлениях и выступлениях выражают обеспокоенность усилением проявлений исламофобии во Франции.

Макрону было мало того, что он пропагандирует злобу и ненависть в своей стране, он прикладывает все усилия, чтобы не дать погаснуть очагам старых конфликтов в мире, и отголоски его "деятельности" доносятся из различных регионов мира.

На фоне растущего фиаско колониальной политики в Африке, Франция в настоящее время пытается "рулить" во многих западных институтах, задвинув на задний план принципы международного права и справедливости.

Франция, которая около года назад направила своих жандармов в Армению, желая превратить ее в свой "форпост" на Южном Кавказе под видом якобы "защиты" от "возможного нападения Азербайджана", до сих пор отрицает, что в конце 1950-х - начале 1960-х годов убила полтора миллиона человек в Алжире, желавших независимости своей страны. Та же самая Франция еще в 1998 году признала фальшивый "геноцид армян", и сегодня в этой стране отрицание так называемого "геноцида армян" является преступлением.

А сейчас Франция, находящаяся в поисках новых приключений, считает, что, вооружив Армению, вновь обострив ситуацию в регионе, она ускорит свой выход на Южный Кавказ. Однако Азербайджан никому не позволит предпринять какие-либо шаги в регионе, которые будут угрожать его территориальной целостности. Если Армения снова намерена стать марионеткой в чьих-то руках в этом вопросе, она должна понимать последствия.