Азербайджан избран председателем СВМДА

БАКУ /Trend/ - В соответствии с рекомендацией, данной на заседании Комитета старших должностных лиц Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) от 14 марта, решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года Азербайджанская Республика была избрана председателем СВМДА на 2024-2026 годы.

Как сообщили Тrend в МИД Азербайджана, согласно решению, в рамках председательства Азербайджана намечается, что в 2024 году страна примет заседание Совета министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - заседание Совета глав государств и правительств СВМДА.

Было отмечено, что впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года во время 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы было создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии.

"Азербайджан активно участвует в сотрудничестве в рамках СВМДА. Наша страна выполняет функцию координатора мероприятия по построению доверия в сфере "Развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров". Основными документами, регламентирующими деятельность СВМДА, являются Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА, принятая в 1999 году, и Алматинский акт, принятый в 2002 году. На Астанинском саммите СВМДА в 2022 году было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА, которое положило начало процессу трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию. В настоящее время организация насчитывает 28 участников. Кроме того, 10 стран, а также международные организации, такие как ООН, ОБСЕ, Международная организация по миграции, Лига арабских государств, ТЮРКПА имеют статус наблюдателей в СВМДА. Административным органом СВМДА является Секретариат, расположенный в городе Астана и координирующий деятельность Совета. Руководство деятельностью и определение приоритетов СВМДА осуществляется председательствующей страной", - отмечается в сообщении МИД.

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