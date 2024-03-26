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Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений - Айхан Гаджизаде

Политика Материалы 26 марта 2024 02:24 (UTC +04:00)
Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений - Айхан Гаджизаде

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар не может избавиться от предубеждений и видит зло только в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что упомянутые села не являются предметом территориального спора.

Отметим, что ранее Тойво Клаар выступил с предвзятым заявлением. Он отметил, что "угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы".

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