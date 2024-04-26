АФФА оштрафовала клубы ПФЛ

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

На встрече были обсуждены события XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана. В матче чемпионата «Туран Товуз» - «Сумгайыт» хозяева поля были оштрафованы на 700 манатов. После матча «Туран Товуз» заплатит 800 манатов за выход на поле посторонних лиц. После окончания первого тайма матча клуб потерял 800 манатов из-за того, что болельщики команды бросали на поле посторонние предметы. Гости, 4 игрока которых получили желтые карточки, оштрафованы на 700 манатов.

Клуб "Карабах" оштрафован на 1500 манатов из-за использования болельщиками хозяев поля пиротехники в матче с "Габалой".

Джейхун Нуриев, получивший красную карточку в матче «Зиря» - «Нефтчи», дисквалифицирован на 1 игру. Он нанес владельцам стадиона убыток в 500 манатов. ФК «Зиря» оштрафовали на 800 манатов за выход на поле посторонних лиц после матча.

«Кяпаз» оштрафован на 1000 манатов из-за оскорбительных высказываний со стороны болельщиков гянджинского клуба во время матча с «Сабахом».

После матча между «Араз-Нахчыван» - «Сабаил» владельцы стадиона заплатят 800 манатов из-за выхода на поле посторонних лиц.

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