Ходжалинский геноцид является тяжким преступлением против человечества - Армения должна извиниться (Видеоинтервью)

БАКУ /Trend/ - За последние 200 лет армяне с ужасающей, бесчеловечной жестокостью совершали геноциды, массовые убийства и террористические акты против азербайджанского народа, убили десятки тысяч азербайджанцев. Те, кто совершил эти преступления, не понесли заслуженного наказания.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы, Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями города Ходжалы коснулся ряда вопросов.

"Коснувшись вопроса признания Ходжалинского геноцида, глава государства заявил, что Армения должна извиниться перед азербайджанским народом. Этот геноцид совершен против азербайджанцев, но по своей сути и масштабам это преступление против всего человечества и цивилизации, тяжкое преступление против человечества", - сказал депутат.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!