Азербайджан активно готовится к мероприятиям СНГ в 2025 году - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет активную подготовку к мероприятиям, запланированным к проведению в рамках СНГ в 2025 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Москве.

"В рамках встречи нами планируется утверждение Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025–2026 годы, что, несомненно, окажет положительное влияние на углубление гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. В 2025 году в рамках СНГ запланировано проведение значимых культурных и спортивных мероприятий, к которым идет активная подготовка в Азербайджане", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству в рамках межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества".

"В соответствии с решением Совета глав государств от 8 октября текущего года, город Лачин Азербайджанской Республики объявлен Культурной столицей Содружества в 2025 году. Освобожденный город Лачин сегодня восстанавливается быстрыми темпами. В городе с величественной природой и многовековой историей стремительно реализуются масштабные инфраструктурные и социальные проекты, нацеленные на возвращение жизни и экономическое процветание.

В рамках программы "Великое возвращение", в город Лачин уже вернулось более 2 тысяч человек, а в следующем году планируется сдать в эксплуатацию Лачинский международный аэропорт. Убежден, что почетный статус культурной столицы СНГ позволит городу Лачин достойно представить всё свое культурное богатство и многообразие", - добавил он.

Али Асадов также напомнил, что в следующем году в Азербайджане пройдут III Игры стран СНГ.

"Спортивной столицей Содружества, как известно, станет город Гянджа. Мы уверены, что придание статуса спортивной столицы позволит раскрыть спортивный потенциал города и создаст благоприятные условия для развития спортивного туризма", - отметил премьер-министр.