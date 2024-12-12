Противодействие Азербайджану не помешало успешному проведению COP29 - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана на COP29 еще раз продемонстрировало наличие сильной политической воли и профессионализма.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Москве.

"Недавно в Баку завершилась климатическая конференция ООН - СОР29. В мероприятии приняли участие 80 глав государств и правительств, а также более 76 тысяч зарегистрированных участников.

Председательство Азербайджана еще раз продемонстрировало наличие сильной политической воли и профессионализма, позволивших провести конференцию на достойном уровне, добиться важных результатов и прорыва в многосторонних переговорах несмотря на развернутую против Азербайджана широкомасштабную, безосновательную кампанию и даже призывы к бойкотированию столь важного для мирового сообщества мероприятия", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках СОР29 были приняты важнейшие решения, в том числе о предоставлении развивающимся государствам климатического финансирования, а также о введении в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба.

"Достигнутые договоренности, поддержанные инициативы и принятые решения имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки", - добавил Али Асадов.