Еще один начальник финансовой службы привлечен к ответственности за хищение в минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По факту хищения в министерстве обороны Азербайджана был привлечен к уголовной ответственности Оруджев Джебраил Орудж оглу, занимавший должность начальника финансовой службы в различных воинских частях.

Как сообщает в пятницу Trend, предварительное расследование возбужденного в отношении него уголовного дела, завершено и направлено в суд.

Дело передано для рассмотрения в Бакинский военный суд в производство судьи Билала Мамедова.

Дж.Оруджев обвиняется по статье 179.4 (хищение с причинением особо крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Отметим, что Джебраил Оруджев давал показания в качестве свидетеля на судебном процессе по уголовному делу бывшего начальника финансово-бюджетного управления министерства генерал-майора Низами Мамедова, бывшего начальника финансовой службы ВВС полковника Джалала Кязимова, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и бывшего начальника финансовой службы Военно-морского флота Вусала Ализаде, обвиняемых в хищении 143 миллионов манатов в минобороны Азербайджана.

За прошедшее время Джебраил Оруджев не возместил свою долю общего ущерба, причиненного государственному бюджету.

Напомним, что лица, обвиняемые в хищении 143 миллионов манатов в министерстве обороны, были лишены права занимать материальные и руководящие должности на два года каждый. Кроме того, Низами Мамедов и Байрам Байрамов были приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, Джалал Кязимов - к 11 годам, а Вусал Ализаде - к 10 годам и 6 месяцам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!