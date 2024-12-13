БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Азербайджана в Иране возобновляет свою деятельность.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел, передает Trend.

С 15 декабря 2024 года консульский отдел посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновит свою деятельность.

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