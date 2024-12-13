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Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)

Политика Материалы 13 декабря 2024 18:14 (UTC +04:00)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов посетил Анкару по приглашению командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики генерала армии Сельчука Байрактароглу.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, сначала делегация во главе с генерал-майором К.Сеидовым посетила Парк Гейдара Алиева в Анкаре и мавзолей-могилу «Аныткабир» основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

"Азербайджанская делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке и могиле Мустафы Кемаля Ататюрка, воздав дань уважения их памяти.

В рамках визита генерал-майор К.Сеидов встретился с генералом армии С.Байрактароглу.

В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также обсуждена предстоящая работа по проведению совместных тактико-специальных учений и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
Кянан Сеидов обсудил с турецким генералом работу по проведению совместных учений (ФОТО)
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