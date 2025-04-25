Азербайджан движется последовательно, а армянская элита живёт в иллюзиях - Александр Шаровский в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостем студии стал народный артист Азербайджана, художественный руководитель Русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский.

По словам А.Шаровского, несмотря на последовательные и многолетние усилия Азербайджана в направлении нормализации отношений с Арменией, отклик со стороны соседней страны оказался нулевым.

В ходе разговора А.Шаровский сослался на выступление одного из армянских политологов, с удивлением отметив его резкую критику в адрес собственного руководства.

"Он сказал, мол, Азербайджан делает свое дело четко и последовательно. А Армения? Верит в Запад, который "кидает как пацанов", — пересказал гость.

А.Шаровский не раз возвращался к теме мирного сосуществования и добрососедства, которое, по его словам, было реальностью в недавнем прошлом.

Именитый режиссор выразил уверенность, что именно элита Армении должна взять на себя ответственность за выведение общества из состояния исторического заблуждения: "Когда у них глаза перестанут излучать отблески крови, а реально посмотрят вокруг, — тогда, может быть, они поведут свой народ к согласию с нами".

Особое внимание Шаровский уделил теме мультикультурализма, подчеркнув, что это явление глубоко укоренено в азербайджанской идентичности, в отличие от европейских стран, где оно, по его словам, "не прижилось".

"В Азербайджане это приходит с детства — со двора, со школы. Это великая вакцина, которой Запад не был привит", — отметил он, упомянув работу Бакинского международного центра мультикультурализма и преподавание этого направления в университетах страны.

Оценивая международные настроения после Второй Карабахской войны, Шаровский заявил, что восприятие Азербайджана за рубежом значительно изменилось.

"Раньше пропагандистская машина Армении создавала образ античеловеческой страны. Но теперь, когда люди приезжают — они видят цветущую республику. А в Армении — разруху. Блеф вскрылся".

Он критически высказался о масштабных финансовых и пропагандистских усилиях, предпринимаемых против Азербайджана, назвав их "грязной игрой", которая не приносит результатов. Особо резкую оценку Шаровский дал теме армянского национализма, назвав его "пандемией", поразившей армянское общество.

"Мы видели рецидивы этой болезни, её вспышки. И сейчас температура не спадает. Люди ослеплены поражением, они смотрят на мир через призму ненависти", — подчеркнул он. По его мнению, без признания поражения и отказа от реваншистских иллюзий невозможно построить реалистичную политическую повестку.

"Они потеряли чувство критики. Мы вернули свое, ваше — не трогаем. Это наша страна. Наденьте, наконец, не фашистские, а человеческие очки", — сказал он.

Шаровский осудил реваншистские настроения, сохраняющиеся в определённых кругах армянской элиты, назвав их политически и морально неприемлемыми.

"С этим нельзя мириться. Они повторяют путь гитлеровцев, хвалят Гарегина Нжде. Это уже не политика — это преступление против самих армян", — заявил он.

А.Шаровский отметил, что реальное будущее возможно только при отказе от "двери в прошлое" и переходе к здравому мышлению. "Пока их ослепляет ненависть — ничего не выйдет. А надежда есть — на тех, кто прозреет, кто поведёт народ вперёд, а не в пропасть", — заключил он.