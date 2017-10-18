Азербайджан и Россия организуют круизы по Каспию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приступил к переговорам с российскими партнерами по вопросу организации круизов по Каспийскому морю. Об этом, во время встречи с членами Каспийско-Европейского Интеграционного Делового Клуба (CEIBC), сказал замминистра культуры и туризма Назим Самедов.

Замминистра отметил, что самой большой проблемой является отсутствие круизных лайнеров. «В настоящее время Россия строит два лайнера. Несмотря на то, что другие прикаспийские государства также желают впоследствии присоединиться к этому проекту, Азербайджан и Россия уже достигли устной договоренности об организации таких круизов», - отметил Самедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)