В Баку состоялось общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию (ФОТО)

Отчет за 2017 год, а также общий отчет за 15 лет деятельности Федерации, который был единогласно принят, представил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

Затем отличившимся в сфере гимнастики, по решению Исполнительного комитета Федерации, были вручены памятные медали за заслуги и успехи в этом виде спорта.

Бронзовыми медалями Федерации были награждены спортсмены и тренеры, отличившиеся на Играх исламской солидарности Баку-2017, в том числе Мурад Агарзаев, Рза Алиев, Нина Правдина, Зохра Агамирова, Ясена Стойнева, Бенсе Талас, Тимур Байрамов, Марина Некрасова, Юлия Иншина, Екатерина Тишкова и Геннадий Хорпяков, а также Светлана Макштарева и Вероника Земляная. Золотой медалью Федерации была награждена Валида Мамедова, долгое время проработавшая в должности главного бухгалтера.