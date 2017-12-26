В Баку состоялось общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию (ФОТО)

26 декабря 2017 17:45 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), посвященное ее 15-летию.

В первой части заседания были заслушаны финансовые отчеты и обсужден ряд вопросов.

Отчет за 2017 год, а также общий отчет за 15 лет деятельности Федерации, который был единогласно принят, представил вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

Затем отличившимся в сфере гимнастики, по решению Исполнительного комитета Федерации, были вручены памятные медали за заслуги и успехи в этом виде спорта.

Бронзовыми медалями Федерации были награждены спортсмены и тренеры, отличившиеся на Играх исламской солидарности Баку-2017, в том числе Мурад Агарзаев, Рза Алиев, Нина Правдина, Зохра Агамирова, Ясена Стойнева, Бенсе Талас, Тимур Байрамов, Марина Некрасова, Юлия Иншина, Екатерина Тишкова и Геннадий Хорпяков, а также Светлана Макштарева и Вероника Земляная. Золотой медалью Федерации была награждена Валида Мамедова, долгое время проработавшая в должности главного бухгалтера.

Бронзовые памятные медали вручали члены исполкома Мариана Василева, Рафик Бехбудов и Рауф Алиев. Золотую медаль вручил вице-президент AGF Алтай Гасанов.

После церемонии вручения медалей был презентован комплект формы для сборных Азербайджана по разным гимнастическим дисциплинам, разработанный дизайнером Мянзяр Гаджиевой.

На собрании также выступили члены исполкома Федерации Рауф Алиев и Эльшад Нариманов, и другие.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завершились первенства Азербайджана и чемпионаты Баку по трем гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 7 декабря 18:26
Стартовали Первенства Азербайджана и Чемпионаты Баку по трем гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 6 декабря 15:20
Системе Федерации гимнастики Азербайджана могут позавидовать многие федерации мира - президент FIG (Эксклюзив)
Общество 29 ноября 14:18
Стартовал третий день чемпионатов Азербайджана и первенств Баку по 4 гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 25 ноября 13:30
Стартовал второй день чемпионатов Азербайджана и первенств Баку по 4 гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 24 ноября 13:32
Стартовали Чемпионаты Азербайджана и Первенства Баку по 4 гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 23 ноября 15:12
Федерация гимнастики Азербайджана объявила набор волонтеров
Общество 18 ноября 23:46
Азербайджанские гимнасты приняли участие в ЧЕ-2017 по акробатике среди возрастных групп
Общество 16 октября 23:27
Федерация гимнастики Азербайджана отмечает 15-летие
Общество 7 октября 10:38
Азербайджанские акробаты выиграли медали на турнире в России
Общество 11 сентября 14:07
Спортивные гимнасты Азербайджана - финалисты болгарского этапа Кубка мира
Общество 6 сентября 12:56
В Казани завершился последний этап Кубка мира этого года по художественной гимнастике
Общество 15 августа 13:51
Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на Всемирных играх в Польше (ФОТО)
Общество 27 июля 10:12
В Баку проходит открытое первенство Шагана по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 18 июля 13:46
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на Открытом турнире России по тамблингу
Общество 12 июля 13:50
Стартовали XXIV Чемпионат Баку и Первенство Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 9 июня 12:34
Федерация гимнастики Азербайджана открывает сезон национальных соревнований
Общество 6 июня 14:05
Ставлю высший балл Азербайджану за организацию соревнований - техделегат FIG (ФОТО)
Общество 10 мая 17:11