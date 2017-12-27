Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом AGF в Азербайджане проделана очень большая работа по развитию гимнастических дисциплин

БАКУ /Trend/ - После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) в стране была проделана огромная работа по развитию гимнастических дисциплин.

Об этом вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов сказал, выступая во вторник на восьмом общем собрании Федерации с отчетом за 2017 год, а также общим отчетом за 15 лет деятельности Федерации.

Отметив, что в этом году отмечается 15-летний юбилей Федерации гимнастики, Алтай Гасанов сказал, что после того как в 2002 году AGF был создан заново и нынешний Первый вице-президент Мехрибан Алиева была избрана президентом AGF, была проделана очень большая работа для осуществления планов по развитию гимнастических дисциплин.

Вице-президент AGF коснулся основных моментов прошедших 15 лет.

«Если в первые годы деятельности Федерация объединяла три гимнастические дисциплины - художественную гимнастику, спортивную мужскую гимнастику и акробатическую гимнастику, то сегодня в нашу деятельность включены еще три вида, признанных Международной федерацией гимнастики, – женская спортивная гимнастика, батутная гимнастика, аэробная гимнастика и один неспортивный вид - гимнастика для всех», - сказал Алтай Гасанов.

Вице-президент Федерации напомнил, что первый Кубок мира по художественной гимнастике в Баку был проведен в 2003 году.

«Потом, в 2004 и 2005 годах, мы организовали еще два Кубка мира, и впервые в истории независимого Азербайджана и в целом на территории постсоветских республик был организован Чемпионат мира. В 2007, 2009 и 2014 годах мы провели в стране чемпионаты Европы по художественной гимнастике. После того как с конца 2013 года мы стали развивать еще четыре гимнастические дисциплины, с 2016 года мы принимали у себя два года подряд соревнования Кубка мира по трем олимпийским видам. AGF и ее местный Организационный комитет управляли соревнованиями по трем гимнастическим дисциплинам, организованными в этом году в рамках Игр исламской солидарности. С каждым проведенным соревнованием рос наш опыт, повышался уровень проведения соревнований, и после того, как участники состязаний уезжали из нашей страны, они долгое время и с приятными впечатлениями вспоминали наши соревнования, дни, проведенные в Баку», - сказал Алтай Гасанов.

По его словам, после обретения Азербайджаном независимости, в гимнастических видам спорта страна впервые была представлена Анной Гурбановой в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах на соревнованиях по художественной гимнастике.

«Потом на Олимпийских играх, организованных в Китае в 2008 году, наряду с Алией Гараевой, выступавшей уже в индивидуальной программе и занявшей шестое место в финале многоборья, дебютировала и команда по групповым упражнениям, занявшая седьмое место в финале многоборья. На Лондонской олимпиаде 2012 года вместе с Алией Гараевой впервые в истории гимнастики страны после обретения независимости Шакир Шихалиев выступил на соревнованиях по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх Рио-2016 Азербайджан в художественной гимнастике представляла Марина Дурунда, которая в финале многоборья выступила среди десяти сильнейших спортсменов мира. На тех Играх впервые в истории мужской спортивной гимнастики нашу страну представили Олег Степко и Петро Пахнюк. Впервые в истории мужской спортивной гимнастики Олег Степко завоевал право выступить с 24 сильнейшими спортсменами в финале многоборья Олимпиады в Рио. За эти годы азербайджанская гимнастка Алия Гараева завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике. Наши спортсмены становились медалистами чемпионатов Европы и мира в финале индивидуальной программы с отдельными предметами, в многоборье и в командном зачете среди взрослых. В 2014 году наша команда по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Дианы Доман, Александры Платоновой и Айнур Мустафаевой впервые была удостоена серебряной медали Чемпионата Европы, в 2015 году гимнастка Марина Дурунда завоевала бронзовую медаль Чемпионата Европы, а затем серебряную медаль первых Европейских игр. На Играх исламской солидарности, проведенных в Баку в этом году, гимнастки Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова завоевали «золото» в командном зачете, а Марина Дурунда и Жаля Пириева - семь медалей в финалах по отдельным предметам», - сказал Алтай Гасанов.

Что касается молодых гимнастов, то как отметил вице-президент AGF, наша молодежная сборная команда начиная с 2009 года шесть лет подряд возвращалась с чемпионатов Европы с медалями и в индивидуальных выступлениях, и в командных - по групповым упражнениям.

«В спортивной гимнастике среди мужчин было завоевано пять медалей в рамках I Европейских игр. Впервые в истории гимнастики независимого Азербайджана гимнаст Олег Степко завоевал бронзовую медаль по результатам финального упражнения на параллельных брусьях. Впервые в истории мужской гимнастики Азербайджана в 2016 году наша страна принимала участие в командных соревнованиях среди молодежи на чемпионате Европы. А в этом году Мурад Агарзаев, Тимур Байрамов и Бенсе Талас завоевали серебряные медали на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх исламской солидарности, пополнили копилку медалей в командном зачете, завоевав в финале на отдельных снарядах в общей сложности пять медалей", - сказал Алтай Гасанов.

По его словам, несмотря на то, что женская спортивная гимнастика стала развиваться только с конца 2013 года, дебютировавшая в составе сборной Азербайджана Анна Павлова на чемпионате Европы по женской гимнастике в 2014 году завоевала в финале бронзовую медаль.

"В течение последних четырех лет наши гимнастки Марина Некрасова, Кристина Правдина и Юлия Иншина становились призерами Кубка мира. Наша страна была представлена по этим дисциплинам на первых Европейских играх и чемпионатах мира, а на Играх исламской солидарности, которые состоялись в Баку в этом году, Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова завоевали "золото" и пять медалей по отдельным предметам", - сказал вице-президент Федерации.

Алтай Гасанов отметил, что отдельные результаты были достигнуты и в прыжках на батуте, получивших свое развитие с конца 2013 года.

"Илья Гришин выиграл бронзовую медаль в индивидуальном финале соревнований по спортивной гимнастике в рамках первых Европейских игр. Наш гимнаст Дмитрий Федоровский завоевал бронзовую медаль в прыжках на двух мини-батутах на чемпионате Европы в 2016 году. В этом году впервые в истории гимнастики на 25-м чемпионате мира среди спортсменов до 25 лет наш гимнаст Михаил Малкин завоевал золотую медаль по трамблингу среди 31 участника. Синхронная пара Светлана Макштарева и Вероника Земляная завоевали серебряные медали на Всемирных играх 2017 года. В 2009 году женская пара Айла Ахмедова и Диляра Султанова завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы на соревнованиях по акробатической гимнастике. На Европейских играх мужская пара Сеймур Джафаров и Мурад Акперов среди возрастных групп по акробатической гимнастике впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевала серебряную медаль. В этих же соревнованиях Агасиф Рагимов и Нурджан Джаббарлы были награждены бронзовыми медалями в смешанных парах. В 2016 году мужская пара и смешанная пара впервые завоевали серебряную медаль по акробатической гимнастике в финале девятых Всемирных соревнований возрастных групп. На чемпионате Европы в 2017 году смешанная пара Агасиф Рагимов и Нурджан Джаббарлы завоевали бронзовую медаль в многоборье, Абдулла аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы завоевали "бронзу" в темповой программе», - сказал Алтай Гасанов.

Вице-президент Федерации подчеркнул, что с 2013 года в нашей стране также начинает развиваться и аэробика.

"Азербайджан был представлен в дисциплине по аэробике на первых Европейских играх в 2015 году. А в этом году наша сборная на чемпионате Европы по аэробике впервые выполнила три программы и сумела выйти в финал во всех трех категориях. Участием Азербайджана в 15-х Всемирных играх по гимнастике, прошедших в Хельсинки (Финляндия) в 2015 году, в нашей стране была заложена основа гимнастической программы "Гимнастика для всех", - сказал Алтай Гасанов.

Отметив, что тренировки всех наших гимнастов проходят в Национальной гимнастической арене, Алтай Гасанов напомнил, что церемония открытия этого уникального спортивного объекта состоялась в апреле 2014 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Эта арена известна в мире не только как место проведения соревнований, но и как любимое место сборов гимнастов. Здесь есть все необходимые условия, отвечающие международным стандартам современной гимнастики.

"Отрадно, что на всех национальных соревнованиях по гимнастике мы наблюдаем за выступлениями молодых гимнастов. Наблюдается поток людей в секции по различным гимнастическим дисциплинам. Наряду с Баку в 16 регионах Азербайджана действуют секции по различным гимнастическим дисциплинам. В 2014 году впервые в истории гимнастики в рамках чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике и чемпионата Баку прошел межрегиональный кубок", - сказал Алтай Гасанов.

Вице-президент Федерации гимнастики подчеркнул проведение на протяжении многих лет мероприятий по повышению квалификации местных судей и тренеров, для которых были организованы тренерские и судейские курсы.

«В 2014 году были организованы тренерские курсы по художественной гимнастике уровня 2. Первые международные тренерские курсы по мужской гимнастике были проведены в 2007 году. В 2014 году впервые в Баку были организованы международные судейские курсы по прыжкам на батуте и женской спортивной гимнастике. Впервые в 2017 году в Баку был успешно проведен Межконтинентальный курс тренеров Международной федерации гимнастики по художественной гимнастике. Затем в Баку был успешно организован Международный курс тренеров по художественной гимнастике и мужской спортивной гимнастике. К счастью, в настоящее время у нас есть 19 международных судей в художественной гимнастике", - сказал Алтай Гасанов.

По его словам, впервые в истории гимнастики Азербайджана Рза Алиев, участвуя в Межконтинентальном курсе судей по мужской гимнастике в 2016 году, получил международную судейскую категорию первой степени.

"Хотя женская спортивная гимнастика, прыжки на батуте и аэробика являются для нас новыми, у нас также есть судьи и в этой области. Отрадно, что в этом году Камиль Гулиев принял участие в оценке выступлений в качестве первого азербайджанского судьи на чемпионате мира по спортивной гимнастике. С 2007 года представители

Федерации гимнастики Азербайджана представлены в Международной федерации гимнастики. Менеджер по международным отношениям Федерации гимнастики Азербайджана Мехман Алиев в настоящее время является членом апелляционного трибунала FIG. Фарид Гаибов, 11 лет являясь генеральным секретарем AGF, впервые в 2008 году был избран членом совета Международной федерации гимнастики и переизбран в 2012 году, а затем в 2013 году отказался от членства в этом совете после избрания вице-президентом Европейского гимнастического союза. Его победа на недавних выборах президента Европейского гимнастического союза подчеркнула большое влияние азербайджанской гимнастики на международной арене", - сказал Алтай Гасанов.

По его словам, в этом году впервые в Баку состоялось заседание руководящего органа Международной федерации гимнастики - совета FIG.

"В рамках совета президент Федерации гимнастики Азербайджана, Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева награждена высшей наградой FIG за развитие гимнастики как олимпийского вида спорта. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что Федерация гимнастики Азербайджана последние три года входит в список федераций, награждаемых Международной федерацией гимнастики. Как вы видите, за 15 лет Федерация гимнастики Азербайджана добилась больших успехов на национальном и международном уровнях. Теперь наша главная цель - дальнейшее развитие гимнастики путем сохранения достигнутого уровня", - сказал Алтай Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова, Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфенова)

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