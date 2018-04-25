Временно ограничивается движение на участке одного из проспектов в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с ремонтными работами с завтрашнего вечера на два дня частично будет ограничено движение на дорожной развязке Беюкшор на проспекте Гейдара Алиева в направлении города, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

Водители для выезда на проспекты Зии Буниятова и Гейдара Алиева могут воспользоваться дорогами вокруг Олимпийского стадиона. Также для движения будет открыта дорога в сторону проспекта Гара Гараева.

(Текст: Кямаля Сеидова )

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