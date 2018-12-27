В лесах пяти районов Азербайджана установлены камеры видеонаблюдения - минэкологии

27 декабря 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лесах пяти районов Азербайджана – Шекинского, Загатальского, Огузского, Гахского и Габалинского установлены камеры видеонаблюдения, сообщил в четверг Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев в ходе встречи с представителями НПО и медиа на тему «Экологическая повестка – взгляд общественности и медиа: предстоящие работы и анализы в сфере окружающей среды».

По словам замминистра, эта работа будет продолжена и в будущем году.

По словам замминистра, камеры позволяют видеть объекты на расстоянии свыше 1600 метров: «Они установлены на территориях, где в наибольшей степени наблюдается деятельность человека. Пять камер охватывают 20 тысяч гектаров территории, и, в основном, контролируют входы и выходы на территорию лесных массивов: «Камеры помогут получать оперативную информацию о возникновении пожара, и работают круглосуточно».

Алиев добавил, что 85 процентов лесов Азербайджана расположены в горных, 15 процентов – в низменных районах.

Затронув вопрос внимания, уделяемого защите экологии в Азербайджане, замминистра добавил, что только осенью текущего года посажено около одного миллиона деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прогноз погоды в Баку на Новый год
Общество 15:13
Гражданин Азербайджана нанес ущерб природе почти на 9 тыс. манатов
Происшествия 17 декабря 14:15
В Азербайджане оштрафованы браконьеры
Происшествия 7 декабря 11:10
Завтра в Баку местами ожидаются моросящие дожди
Общество 6 декабря 14:19
В Баку посажено около 1700 различных пород деревьев (ФОТО)
Общество 5 декабря 19:20
Минэкологии оштрафовало 19 домов торжеств Сумгайыта
Экономика 5 декабря 18:34
Лента новостей
Палестина приостановила импорт израильской сельхозпродукции
Другие страны 16:32
Новак не исключил падения добычи нефти России в 2021-2022 годах
Россия 16:29
Минобороны Китая ответило на критику Мэттиса
Китай 16:25
В Калифорнии отметили День солидарности азербайджанцев всего мира (ФОТО)
Политика 16:24
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса жилых зданий для беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте
Политика 16:22
Париж не стал отменять новогодние торжества, несмотря на угрозу протестов
Европа 16:14
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг
ИКТ 16:05
В ноябре в Турции выросло количество зарегистрированных строительных компаний
Турция 16:00
История сценической жизни: "Семь красавиц" Гара Гараева (ФОТО)
Культура 15:55