В Азербайджане упрощается процедура обращения за инвалидными колясками

18 апреля 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет упрощена процедура обращений для обеспечения лиц с инвалидностью инвалидными колясками посредством Протезно-ортопедического реабилитационного центра минтруда и социальной защиты населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Сегодня инвалиды обеспечиваются инвалидными колясками по указанию медико-социальных экспертных комиссий. Чтобы получить соответствующее указание требуется направление медучреждений (форма 88). А в подготовленном минтруда проекте нового закона о средствах реабилитации, для повторного получения инвалидной коляски формы 88 не требуется.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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