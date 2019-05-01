В здании истфака МГУ открылись стенды, посвященные празднованию Дня победы в Баку (ФОТО)

1 мая 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В здании исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова открылись стенды, посвященные поездке студентов факультета на празднование Дня Победы в Баку, сообщает в среду Trend.

Студенты факультета бывали в Баку дважды - в 2011 и 2013 годах. Первая поездка студентов в столицу Азербайджана была организована при информационной поддержке российского представительства Фонда Гейдара Алиева, азербайджанского филиала МГУ в Баку, посольства России в Азербайджане, АМИ Trend и информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа».

Во время пребывания в Баку во второй раз, в 2013 году, студенты факультета встретились с ветеранами войны и организовали для них праздничный концерт. Коллектив исторического факультета представил различные номера, в том числе песни и стихи военных лет на азербайджанском языке.

Для студентов также были проведены различные экскурсии, посвященные роли Азербайджана во Второй мировой войне.

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