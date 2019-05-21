В Азербайджане открылась первая региональная структура Коллегии адвокатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие первой региональной структуры Коллегии адвокатов Азербайджана - Сумгайытского регионального адвокатского бюро.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Коллегию, открытие регионального бюро было приурочено к 100-летию адвокатуры Азербайджана, как и ряд других мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана от 22 февраля 2018 года, граждане, все учреждения и организации, независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории 14 районов и городов, попадающих под юрисдикцию Сумгайытского апелляционного суда, могут пользоваться услугами правовой защиты Сумгайытского регионального адвокатского бюро.

В связи с открытием бюро, руководство Коллегии посетило памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте, с чувством глубокого уважения почтило память гениального лидера, возложением цветов на его постамент.

В своем вступительной речи после церемонии открытия председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отметил, что исторический день открытия регионального бюро стал возможен благодаря распоряжению Президента Ильхама Алиева от 22 февраля 2018 года "О дополнительных мерах по развитию адвокатуры".

На церемонии открытия также выступили первый заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов, председатель Сумгайытского апелляционного суда Саадат Бекташи, заслуженный юрист, председатель Совета аксакалов Коллегии адвокатов Икрам Керимов, руководитель Сумгайытского регионального адвокатского бюро Анар Гасымлы и другие.

По окончании церемонии открытия прошел научно-практический семинар на тему "Адвокатская этика - современные вызовы" для членов Коллегии из северных регионов республики. Мероприятие было организовано Коллегией адвокатов совместно с региональной программой "Приближение к европейским стандартам в области права на Южном Кавказе" Германского общества международного сотрудничества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.