На 43 сессии ЮНЕСКО в Баку обсуждены вопросы национальных парков и водных источников

БАКУ/Trend/ - На проходящем в Баку пленарном заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО третьего июля продолжилось обсуждение вопросов национальной собственности.

Делегаты стран-членов отметили, что вопросы охраны национальных парков, и предотвращения загрязнения водных источников должны быть в центре внимания ЮНЕСКО, и приняты необходимые защитные меры, сообщает в среду Trend.

Далее был обсужден вопрос, связанный с национальным парком во Вьетнаме "Phong Nha Ke Bang". Было отмечено, что запланированные в парке строительные работы могут навредить его флоре и фауне, и предложено взять парк под контроль Комитета всемирного наследия, приняв встречные меры. Были обсуждены пункты доклада, составленного по этому вопросу. Страны-члены высоко оценили принятые во Вьетнаме предупредительные меры.

Представители Вьетнама заявили, что достигнуто соглашение о пресечении угроз в области охраны культурного наследия. После выступлений, общим решением пленарного заседания была поддержана презентация по парку.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

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