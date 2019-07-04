В Азербайджане будет создано 10 новых центров по профессионально-социальной реабилитации инвалидов

4 июля 2019 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создано 10 новых центров по профессионально-социальной реабилитации инвалидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В этих центрах будет проводиться работа по освоению новых профессиональных навыков, поддержке в самозанятости, выходу на рынок труда, созданию условий для получения возможностей активной интеграции лиц этой категории в общество.

В настоящее время при Государственном фонде социальной защиты министерства труда функционирует первый профессионально-реабилитационный центр молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с различными профессиями здесь проводятся курсы по различным видам декоративно-прикладного искусства.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах для расширения социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе» создало условие для принятия важных мер в сфере расширения возможностей по профессионально-социальной реабилитации инвалидов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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