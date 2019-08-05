Джейхун Байрамов: Вероятность проблем с вопросами на Международной олимпиаде по информатике отсутствует

5 августа 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Задания для всемирных олимпиад по дисциплинам готовятся в международном научном комитете, который создан в связи с олимпиадой, вопросы неоднократно пересматриваются специалистами высокого уровня. Поэтому вероятность наличия проблем, либо технических неполадок в связи с вопросами на Международной олимпиаде по информатике практически отсутствует. Даже если они возникнут, международный организационный комитет вынесет заключение по этому вопросу.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня министр образования Джейхун Байрамов, говоря о вероятности наличия проблем с вопросами на Международной олимпиаде по информатике.

По его словам, в первый конкурсный день олимпиады участникам будут даны три задания, которые должны быть выполнены в течение пяти часов. день

"Второй день олимпиады состоится восьмого августа. И в этот день на решение трех заданий будет дано пять часов. С большой вероятностью, к концу дня результаты будут утверждены и опубликованы девятого августа», - сообщил министр.

Байрамов отметил, что наряду с международной олимпиадой, в Азербайджане проводятся и республиканские.

"В Азербайджане проводятся олимпиады по восьми дисциплинам. Для привлечения школьников, а также выявлении одаренных детей в раннем возрасте, наряду с олимпиадами по дисциплинам, республике проводятся конкурсы такого рода», - подчеркнул министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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