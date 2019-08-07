В Азербайджане получить профессиональное образование желают более 3300 человек

7 августа 2019 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В настоящее время для приема в государственные учреждения профессионального образования на 2019/2020 учебный год поступило более 3300 заявлений.

Электронный прием документов завершается 20 августа, передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

В основном кандидаты предпочитают такие специальности, как повар, портной, специалист-скотовод, работник туризма и специалист агросервиса.

Прием подкументов проводится в центрах «Служба ASAN», а в городах и районах, где нет таких центров, в соответствующих учреждениях профессионального образования, бесплатно и в электронном формате.

Прием осуществляется на конкурсной основе, при условии наличия свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам.

Инвалиды, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся их опеки, принимаются вне конкурса.

Результаты конкурса будут обнародованы 21 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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